Läänemaal tuli päevavalgele haruldasi esemeid

Muinsuskaitseamet teatas, et kümne 2018. aasta kõige põnevama arheoloogilise leiu hulgas on kaks Läänemaalt pärit eset – Piirsalu kandist leitud mõõga pidemenupp ja Lihula külje alt välja tulnud nõutila.

„See on haruldane küll,” ütles arheoloog Mati Mandel pronksist mõõga pidemenupu kohta. Otsest vastet sellele teada ei olegi. Mandeli sõnul on pidemenupul skandinaaviapärane ornament, kuid see on ilmselt valmistatud siinsete meistrite poolt. Nupp võib olla valmistatud 11.–13. sajandil.

Teine leid, pronksist nõutila on 2,5 cm kõrgune ja loomakujuline – sedagi võib pidada omamoodi harulduseks. Arheoloog Erki Russowi sõnul on tõenäoliselt tegemist keskaegse kannu või kerakujulise kätepesuanuma ehk lavabo tilaga. Eestis sellele katkele täpset vastet ei ole.