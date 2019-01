Libeduse tõttu on täna kiirabisse pöördunud üks inimene

Tänase suure libeduse tõttu on Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonda pöördunud üks inimene.

Läänemaa haigla ravijuhi Kai Tennisbergi sõnul kukkus kannatanu suure libeduse tõttu paremale küljele. Haiglasse jõudes kurtnud ta valu paremas õlas ega saanud kätt liigutada. Kukkunu pääses siiski vaid põrutusega, luid ta ei murdnud.

„See, kes kukkus, oli eraldi öelnud veel, et tänavad on nii libedad – teie, arstid, peate küll linnavalitsusse helistama, et on vaja liivatada,” ütles Tennisberg.

Tennisberg lisas, et kõik, kelle võimuses on midagi liivatada, peaksid seda tegema. Samuti soovitab ta naeltega saapaid, nagu tal endal on. „Ma ei saa üldse aru, et on libe,” ütles Tennisberg.

Oma kinnistuga piirnevat kõnniteed peavad hooldama majaomanikud ise – lükkama lund ja tegema libedustõrjet.

Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonnanõuniku Ailar Ladva sõnul kontrollivad nad teede korrashoidu pisteliselt. „Kõike linna ei jõua läbi käia,” ütles Ladva.

Probleemsematel kõnniteedel on Ladva sõnul lastud ka linna teid hooldaval Haapsalu Linnahooldusel need korda teha. Trahve Ladva sõnul linn määranud ei ole, küll aga on majaomanikke teavitanud, et neil seesugune kohustus on.

Samuti ütleb Ladva, et tänavu on ilm olnud keeruline. „Ühel päeval sulab ja teisel külmetab jälle, libe on see aasta kogu aeg olnud,” ütles Ladva.

Linna hooldatavad kõnniteed on Tallinna maantee kõnniteed, Lihula maantee kõnniteed kuni Tööstuse tänavani, samuti Posti, Karja, Jaama ja Nurme tänav kuni Niine tänava ristmikuni. Tamme tänaval on hooldatavate kõnniteede nimekirjas kõnniteed Tallinna maanteest Jalaka tänava nurgani ning Tallinna maanteest kuni Kastani poeni. Teistel tänavatel vastutab kõnnitee hoolduse eest teega piirneva kinnistu omanik.