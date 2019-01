Juhtkiri: Lääne Elu valimiseelsed reeglid

Vähem kui kahe kuu pärast algab riigikogu valimiste eelhääletus. 21. veebruaril saab juba hakata valima jaoskondades, aga samuti e-hääletada. Riigikogu valimiste põhipäev on pühapäev, 3. märts.

Lääne Elu ootab kõikide riigikogu kandidaatide arvamuslugusid, et rahvas teaks, keda neljaks aastaks riigikokku valida. Oodatud on kõik, nii suured kui ka väikesed erakonnad, nii uued kui ka vanad, nii vasak- kui ka parempoolsed. Raha me arvamuslugude avaldamise eest ei küsi. Selleks, et arvamuslugu jõuaks paber- või veebilehe arvamusrubriiki, ei pea maksma ei praegu ega tulevikus. Mõtted on meil priid, ainus tingimus on, et arvamuslugu peab olema hästi kirjutatud ja huvitavate mõtetega.

Kandideerijail tasub küll arvestada, et mitte iga artikkel ei pääse läbi toimetuse sõelast. Kõik mõtted on väärt mõtlemist, aga iga mõtet ei pea avalikult leheveergudel arutama. Ajaleht pole kummist. Kui mõni kandidaat kavatseb kõik veerud täis kirjutada, siis kiidame teda mõttes töökuse eest, aga jätame ruumi ka teistele riigikokku pürgijatele.

Lääne Elu püüab – nagu igas lehenumbris – olla ka valimiskampaania ajal tasakaalukas. Me võime küll juhtkirjas mõnd erakonda sarjata, aga meie veerud on ikkagi valla kõikide erakondade mõtetele. Kordame igaks juhuks üle: reklaam on Lääne Elus tasuline, arvamusartiklid tasuta. Nende eest ei pea maksma, tulge aga oma mõtetega rahva ette!

Valimiste-eelne aeg võiks olla mõtete, ideede ja ettepanekute võistlus, mille võidavad kõige paremad ja mõistlikumad plaanid Eesti elu korraldamiseks. Meil pole vaja võistelda selles, kes jaksab osta värvilisema reklaamipinna või kes oskab nutikamalt mööda hiilida 23. jaanuaril jõustuvast välireklaami keelust. Kõik mõtted on väärt mõtlemist.