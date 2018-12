Läänemaa haiglas käib röntgeniruumi remont

Läänemaa haiglas on praegu röntgeniruum remondis. Sel ajal tehakse röntgenit kompuutertomograafiaga samas ruumis.

„Probleem on selles, et kuna kaks asja on ühes ruumis, siis me ei saa kahte asja korraga teha,” ütles Läänemaa haigla ravijuht Kai Tennisberg.

Seetõttu on tulnud pisut ümberkorraldada järjekordi. Tennisbergi sõnul ei tähenda see seda, et tuleb hoopis teisel päeval vastuvõtule tulla, vaid järjekordi on ümbertõstetud päevasiseselt. „Ega meil ei ole kummagi aparaadi tegevusmaht niisugune, et inimesed ootavad. Siiani on ka niimoodi olnud, et kutsutakse sinna tuppa või tänna tuppa,” ütles Tennisberg.

Remondi ja uue röntgenaparaadi seadistamise ajal on Läänemaa haiglas kasutusel portatiivne ehk kaasaskantav röntgeniaparaat. Tennisbergi sõnul saab seesuguse väiksema aparaadiga teha peaaegu kõiki samu pilte, mida suure röntgenaparaadiga. „Aga on teatud asjad, mis ei tule nii hea kvaliteediga pildid, et oleks mõtet hakata inimest üldse kiiritama,” ütles Tennisberg.

Väikse röntgenimasinaga ei saa teha ülekaalulistel inimestel vaagna ja lülisamba pilte. Tavaliselt on vaagnast ja lülisambast pilte vaja Tennisbergi sõnul kroonilistel seljahaigetel. „Nendega ei ole üldse kiiret, lihtsalt üldises järjekorras ja see ei loe nende jaoks,” ütles Tennisberg.

Kui on aga oht, et inimesel on seal siiski midagi ära murdunud, saadetakse ta Tallinnasse. „Need on sellised nüansid, mida igal üksikjuhul peab eraldi vaatama – kellest teha pilti, kellest mitte teha, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik,” ütles Tennisberg.

Väikse röntgenaparaadiga peab Läänemaa haigla kompuutertomograafiaruumis hakkama saama veel umbes kuu. Selleks ajaks peaks saama uus röntgeniaparaat remondiud ruumis seadistatud. Praeguseks on Läänemaa haigla röntgeniruumi ettevalmistustega lõpusirgel.

Pärast seda hakatakse uut röntgeniaparaati haiglas seadistama. Seda, millal aparaati seadistama hakatakse ja millal see töövalmis saab, Tennisberg veel öelda ei osanud. Koos ettevalmistusega on nad arvestanud kaks kuud. „Praegu oleme poole peal,” ütles Tennisberg.