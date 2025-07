Suvi toob EMOle tööd juurde

Suvi on küll Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonnale (EMO) tööd juurde toonud, kuid viimase kahe nädala palav ilm koormust juurde lisanud ei ole.

Haigla õendusjuhi Marju Lepmetsa sõnul on 26. juulil pöördunud EMOsse üks inimene, kelle puhul on kirjas, et ta kuumenes üle. Ülejäänud pöördumised võivad pikalt kestnud kuumaga olla seotud kaudselt.