Jääle minna on veel vara

Politsei ja päästeamet hoiatavad, et Läänemaa veekogudel on jääleminekuks jää veel liiga õhuke.

Jää paksust on mõõdetud Valgevälja karjääris ja Väikesel viigil, samuti Nõval Veskijärvel ja Allikajärvel. Kuigi kohati on kalda ääres jää 10 cm paks, on jää paksus kaugemal kaldast alla selle.

Väikesel viigil on mõnes kohas vesi jää peal, kalda ääres jää paksus 10 cm, 20 meetrit kaldast 9 cm. Uisutamaminekuks on jää kohati liiga nõrk.

Valgevälja karjääris on paarikümne meetri kaugusel kaldast jää 7 cm ja 40 meetrit kaugusel vaid 5 cm.

Allikajärvel on jää paksus alla 10 cm ja Veskijärvel on eri kohtades mõõtes 9-13 cm – ka seda on kohati liiga väga.

Politsei välijuhi sõnul on Haapsalu Tagalahel laevatee ja vesi veel lahti.

Päästeamet on teinud informatiivse jääkaardi, kus on info Eesti siseveekogude jääolude kohta.