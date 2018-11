Riigikohus: sundtäitmisel maksuvõlg aegub viie aasta möödudes

Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, uue korra järgi ei tohi maksuvõla sundtäitmisele kuluda üle viie aasta.

Ärileht kirjutab, et ilmselt tuleb riigil seetõttu korstnasse kirjutada kümneid miljoneid eurosid.

Riigikohtu otsus pöörab senise maksuvõlgade sissenõudmise pea peale – seni olid maksuvõlad sisuliselt igavesed. Need ei aegunud, kui maksuhaldur oli need kohtutäiturile üle andnud. Maksuvõlga ei lõpetanud ka võlgniku surm ja need läksid edasi tema pärijatele. Asja viis oma kliente esindades riigikohtus võiduni vandeadvokaat Martin Kruus. Kehtinud tõlgendust seadusest on advokaadid püüdnud kummutada aastad, kuid seni edutult.

Riigikohus tõi oktoobris tehtud määrusega uue aegumisperioodi alguskuupäeva oluliselt varasemaks. Uue korra järgi muutub sundtäitmisel olev maksuvõlg aegunuks viie aasta möödudes arvestatuna täitemenetluse alustamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist, teatas maksu- ja tolliamet (MTA).

MTA juriidilise osakonna valdkonnajuhi Airi Jansen-Uueda sõnul arvestas maksuhaldur seni maksuvõla sundtäitmise võimalusi täitemenetluse alustamisel sisuliselt aegumatutena. “See tähendas, et kui MTA oli maksunõude kohtutäiturile saatnud, siis aegumine katkes ja uus viieaastane sundtäitmise aegumine algas alles täitemenetluse lõppemise järel,” lisas Jansen-Uueda.

Riigikohtu otsus mõjutab tagasiulatuvalt kõiki neid kehtivaid maksunõudeid, mis on MTA poolt kohtutäiturile edastatud enne 2013. aasta 1. jaanuari. Kokku on selliseid maksunõudeid esialgse analüüsi alusel ligi 2500, kus üle 10 protsendi nõuetest puudutab ettevõtted ja ülejäänud eraisikuid. Nõuete summa on 9,5 miljonit eurot, mis on valdavalt nii-öelda vanad võlad, mille sissenõudmine on ka varem hinnatud ebatõenäoliseks.

Muid nõuete sundtäitmisega seotud põhimõtteid riigikohtu lahend ei mõjutanud. “Praktika muutus ei mõjuta meie tänaseid sissenõudmismeetmeid liigselt. Maksuvõla efektiisemaks sissenõudmiseks oleme juba viimastel aastatel oma tegevusi intensiivistanud ja deklareeritud maksukohustuse täitmine on viimastel aastatel 99,5 protsendi ümber,” ütles Jansen-Uueda.