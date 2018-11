Osmussaarele soovitakse pakiautomaati

Nädala eest avas Omniva rakenduse, kuhu inimesed saavad märkida, kuhu soovivad pakiautomaati.

Läänemaal on pakiautomaadi soovi esitanud 530 inimest. Neist kaks soovivad pakiautomaati Osmussaarele ja 19 Vormsile. Pakiautomaadi soove on esitatud kõikjale üle Läänemaa.

Üle Eesti on pakiautomaadi soovi esitanud üle 10 000 inimese. Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on üleskutse osutunud veelgi populaarsemaks, kui esialgu oodati. „Teadsime, et huvi pakiautomaatide vastu on suur nii maa- kui linnapiirkondades, kuid eriti tore on näha, et pakiautomaadi jõudmine oma kodukohta on saanud mitmete kogukondade eesmärgiks,“ ütles Rööpson.

Pakiautomaadi saab endale sobivasse kohta märkida üle kogu Eesti siin. Uusi automaate hakatakse paigaldama nii linnadesse kui ka väiksematesse asulatesse juba novembri alguses. Kui 2018. aasta alguses oli Omnival Eestis 132 pakiautomaati, siis aasta lõpuks on neid 250.

Sel aastal paigaldatavad 100 pakiautomaati on Rööpsoni sõnul aga alles algus. „Säilitame inimeste ettepanekud automaatide asukohtade osas ka järgmisteks aastateks. Ehk kui sel aastal veel automaat soovitud asukohta ei jõua, siis võtame tehtud ettepanekuid arvesse tulevaste laienemiste raames,” selgitas Rööpson.

Esmajärjekorras paigaldatakse automaadid asukohtadesse, kus nende järele kõige suurem nõudlus ja vajadus on.