Keskkonnaministeerium otsib keskkonnasõbralikku tegu ja ettevõtet

Keskkonnaministeerium kuulutas välja konkursid aasta kõige keskkonnasõbralikema teo ja ettevõtte leidmiseks. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad novembrikuu vältel keskkonnatunnustuste kodulehekülje kaudu. Võitjad selguvad rahva- ja žüriihääletuse tulemusel.

Aasta Keskkonnateo konkurss puudutab laiemalt keskkonna heaks tehtud tegemisi, mis on innustavad ja eeskujuks ka kõigile teistele. „Soovime need head teod Eestimaa pealt üles leida, neid vääriliselt esile tõsta ning tunnustada. Selleks palume, et aitaksite meil kõiki silmapaistvaid keskkonnahoidjaid märgata ja neid tänada,“ kutsus keskkonnaminister Siim Kiisler olema keskkonnaministeeriumile abiks tublide ettevõtmiste esiletoomisel. Aasta keskkonnateole saavad kandideerida nii ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka asutused. Esitada võib nii enda tehtud projekti kui ka kedagi teist, keda arvate olevat teo auhinna vääriline. „Silmapaistev projekt on selline, millega on selgesti panustanud keskkonna heaolusse, mis on jõudnud sihtgruppideni ning mis on uudse lähenemisega. Sealjuures peaks projekt olema ellu viidud õilsa eesmärgi nimel teha head,“ kirjeldas keskkonnaminister Kiisler konkursile hästi sobivaid kandidaate.

Esitanud kandidaatide seast parimate keskkonnategude välja selgitamiseks on kõigil võimalik kaasa lüüa avalikul hääletusel, mis toimub 10.–23. detsembril keskkonnateo kodulehel. Kümme kõige enam hääli kogunud projekti esitatakse konkursil hindamiskomisjonile, kes valib nende seast säravaima. Konkursi auhinnaks on õigus kasutada keskkonnamärgist, et oma head tööd näidata ka teistele. Lisaks paneb Keskkonnaministeerium välja auhinnafondi, mille suurus on kuni 5000 eurot. Auhinna täpse suuruse otsustab konkursil hindamiskomisjon vastavalt esitatud projektidele.