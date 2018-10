Varbla postkontorist saab postipunkt

Omniva on teinud Lääneranna vallavalitsusele ettepaneku sulgeda Varbla postkontor ja avada selle asemel postipunkt.

Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa sõnul hakkab postipunkt tööle Varbla raamatukogus.

Lääneranna vallas tegutseb edaspidi kaks postipunkti – Virtsus ja Varblas – ning postkontor Lihulas. Kolme postiasutust kohustab vallas pidama postiseadus.

Lääneranna valla pindala on 1400 km² ja selle ühes keskuses – Koongas – postiasutust pole. Valla ainus pakiautomaat asub Lihulas.

Pikkmetsa sõnul võiks ka Koongas olla pakiautomaat. 50kohalist pakiautomaati Omniva sinna panna ei taha, kuid pisemat neil pole.

Pakiautomaati tahaksid ka Kõmsi ja Virtsu. „Aga seni on ikka kuskile mujale olnud rohkem tarvis. Meile pole jätkunud,” ütles Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar.

Koonga postipunkt suleti mullu oktoobris. Samal ajal sulges Omniva postipunktid Kõmsil ja Kirblas. Kõik kolm tegutsesid Lihula tarbijate ühistu poodides.

Ühistu juht Arvo Miilmets ütles toona, et müüjail pole võimalik peale oma põhitöö ka postitehinguid teha – ostjaid on palju, müüjaid vähe ja postitehingud võtavad aega, nii et tekivad järjekorrad. Miilmets oli nördinud, et Omniva makstav tasu postiteenuse osutamise eest on üliväike (alates 50 eurost kuus).

Kuna Miilmets postipunkte ühistu poodidesse ei tahtnud, pani Omniva need kinni. Koonga postipunkt tegutses veel mõnda aega kohalikus pubis, aga kui pubi pandi kinni, kadus ka postipunkt.