Uuemõisa lossi tagant muruplatsilt leiti granaat

Täna hommikul märkas tööline Uuemõisa lossi taga muruplatsil granaati, millest teavitas häirekeskust ja mille päästeameti Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad kaasa viisid.

Granaat lebas päris tee ääres muru peal, valgustusposti kõrval. Kohale tulnud Lääne-Eesti pommigrupi meeskonna liikmed saatsid uudishimulikud eemale, panid selga kaitsevarustuse ja lähenesid granaadile, et seda lähemalt uurida ja selle ohtlikkus kindlaks teha.

Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Posti sõnul oli tegemist ilmselt teise maailmasõja aegse inglise päritolu käsigranaadiga. „Meie meeskond tegi kindlaks, et granaat oli transporditav,” ütles ta ja nii viisid demineerijad granaadi kaasa, et see lõhkamiskohas hävitada.

Posti sõnul on väga harv juhus, kui lõhkekehi leitakse nii avalikest kohtadest. Enamasti tulevad lõhkekehad välja kaevamistööde käigus või kiviaedade sest.

Et tegemist oli avaliku kohaga, mille lähedal on pealegi koolimaja, pidas Post granaadi poetamist murule väga vastutustundetuks teoks. „Ma küll ei tea, kui suur lõhkeainespetsialist selle granaadi sinna poetas, aga see oleks võinud ka talle endale ohtlik olla,” ütles Post.

