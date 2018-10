Lääneranna kultuurimajade juhid on ühendamise vastu

Lääneranna valla kultuurimajade juhid ei ole nõus kultuurimajade ühtse juhtimise alla viimisega, nagu näeb ette Lääneranna valla ühinemisleping.

„Mina olen ühe liitmise juba üle elanud ja näinud, et see ei anna mitte midagi,” ütles Lihula kultuurimaja direktor Tiina Lobja. Kümme aastat tagasi liideti Lihula muuseum Lihula kultuurimajaga, tänavu 1. jaanuarist on need asutused taas lahutatud. Lihula, Varbla, Koonga ja Hanila valla ühinemislepingu järgi tuleks nelja aasta jooksul liita viis kultuurimaja – Lihula, Kõmsi, Lõpe, Varbla ja Vatla.

Lobja ütles, et ei kujuta seda lihtsalt ette. „Vahemaad on pikad. Varbla asub valla teises otsas,” märkis Lobja. „Igal kultuurimajal on oma kogukond.”

Lihula on valla keskus ja Lihula kultuurimaja on nagunii Lobja sõnul valla ühiste ettevõtmiste korraldaja. „See funktsioon talle ka jääb,” kinnitas Lobja. Mullu korraldas Lihula kultuurimaja Lääneranna valla pensionäride jõulupeo, suvel Lääneranna laste laulu- ja tantsupeo ning Lääneranna taidlejate ühispeo.

„Kultuurimajade liitmine ei annaks midagi,” kordas Lobja. „Üks töökoht tuleks juurde, aga ausalt öelda ei kujuta ma ette, mida see uus viie kultuurimaja juht siis üldse teeks, kui igale kultuurimajale jääks nagunii oma juht.”

Kõmsi rahvamaja juhataja Lea Mäeoru sõnul võib uueks juhiks saanu küll vastata kõikidele nõuetele ja pakkuda värskeid ideid, sellest aga ei pruugi piisata. „Kas ta aga tunneb ka kohalikke elanikke ja olusid,” kahtles Mäeorg. Mäeorg ei leia, et uus juht oleks vajalik. „Kohapeal teeme töö ju nagunii meie,” ütles ta.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ütles, et kuigi ühinemisleping näeb ühendamist ette, ei ole otsust veel tehtud ega ühendamist täpsemalt arutatud. „Täna-homme me midagi ei ühenda,” lubas Pikkmets. Pikkmetsa sõnul tuleb ühtlustada kultuurimajade töötajate palgad ja töökorraldus. „Ideaalis võiks see valdkond olla ühtse juhtimise all; kas see on siis üks juht või mitte, see tuleb läbi arutada,” ütles Pikkmets.