Haapsalu otsib jõulupuud

Haapsalu linn alustas suure ja uhke jõulukuuse otsinguid, mis traditsiooniliselt Lossiplatsil püsti pannakse ja ära ehitakse.

Möödunud aastal toodi jõulupuu Haapsallu Suur-Nõmmkülast. Nüüd ootab linnavalitsus inimestelt taas pakkumisi.

„Kuusele võiks olla hea ligipääs, kuna kuuse maha võtmiseks on vaja nii kraana kui ka veoauto abi,“ rääkis Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus. Tema sõnul on linn jõulukuused saadud tavaliselt inimestelt, kelle majapidamises on need kas liiga suureks kasvanud või mingil põhjusel ette jäänud ja seetõttu nii kui nii maha saetaks.

Kuusepuu pakkumisi ootab Haapsalu linn hiljemalt 14. novembriks ja need tuleb saata e-kirjaga aadressil kairisiitsmann@hlhooldus.ee või helistada 5201469.