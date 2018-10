Ridala koolilapsed saavad väliskooli õppima

Esmaspäevast neljapäevani on Haapsalus Hispaania, Austria ja Itaalia õpetajad, sest alanud on kaheaastane projekt, mis viib õpilased ja õpetajad nädalaks teistesse riikidesse kogemusi jagama.

Vahetusprojekti Haapsalu-poolne esindaja on Ridala põhikooli õpetaja Ene Jundas, kelle sõnul on tegemist, nagu nimi „Fit for school – fit for life” ka ütleb, tervist arendava projektiga, kus uuritakse eri riikide sportimisvõimalusi, koolilaste toitlustamist ning õpetamise metoodikaid. „Mõte on selles, et kui alustad juba koolis, jääb elu lõpuni saatma tervislik toitumine ja sportimisharratused,” ütles Jundas.

Nelja riigi õpetajad arutavad Haapsalus projekti detaile, mida erinevates riikides tehakse, ning veebruaris sõidavad nelja riigi õpilased ja õpetajad nädalaks Hispaaniasse kogemusi vahetama. Tuleva aasta mais ammutatakse teadmisi Itaalias ja septembris tullakse Eestisse. „See on üksteiselt õppimine,” ütles Jundas.

Projekti eestvedaja, Itaalia õpetaja Sonia Sartori sõnul lükatakse projekt praegu Haapsalus käima.

Jundase sõnul kõik soovijad välismaale ei pääse, vaid igast koolist läheb välisriiki neli kuni kuus õpilast ja kuni kaks õpetajat, Eestist läheb üks õpetaja. „Välissõidule kaasa saamine on preemia ja enese tõestamine,” ütles Jundas.