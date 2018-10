Politsei hakkab Jalaka ja Kuuse tänaval silma peal hoidma

Politseipatrull hakkab Tallinna maantee remondi tõttu suure liikluskoormuse alla sattunud Kuuse ning Kase ja Jalaka tänaval rohkem silma peal hoidma, lubas Läänemaa politseijuht Andrei Taratuhin.

Haapsalu politseijaoskonna juhi sõnul pööratakse esmajärjekorras tähelepanu jalakäijate ja jalgratturite nähtavusele. „Kuuse ja Jalaka tänavad on kitsad, valgustus kehv ja ümbersõidu tõttu on seal meeletult autosid. Inimesed võiksid hoolitseda selle eest, et nad sela liikudes nähtavad oleksid,” manitses Taratuhin. Ta lisas, et nähtavaks aitavad inimest teha helkur või sellistel kohtadel nagu praegu on Kuuse ja Jalaka tänav, oleks kõige parem lahendus helkurvesti kandmine.

Taratuhini sõnul on Jalaka ja Kuuse tänaval politsei peatähelepanu küll jalakäijatel, kuid see ei tähenda, et sõidukijuhtide käitumisele läbi sõrmede vaadataks. „Me ei saa nii, et vaatame ainult jalakäijaid ja jätame üldise liikluskultuuri ja autojuhtide käitumise tähelepanuta,” lisas ta.

Politseijuht ütles, et sügise saabumisega on helkurite kandmine üldse politsei kõrgendatud tähelepanu all. „Lugupeetud liiklejad, pime aastaaeg on saabunud, pange helkurid külge,” pani Taratuhin jalakäijatele südamele. Ta lisas, et jättes odava helkuri riiete külge riputamata või lõpptulemus hoopis kallimaks maksma minna.