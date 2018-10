Kaljas Hoppet kolib Saaremaale

Läänemaal Spithamis 1926. aastal ehitatud kaljas Hopet jääb paari nädala pärast paikselt Kuressaare jahisadamasse, vahendas BNS Saarte Hääle uudist.

Kahemastilise kahvelkuunari reeder Pekka Rooväli ütles, et praeguste plaanide kohaselt peaks Hoppet Kuressaarde jõudma 12.-13. oktoobri paiku. Rooväli märkis, et see sõltub ilmaoludest. Igatahes on Hoppeti mastid üsna pea kaunistamas Kuressaare siluetti ja nii jääb ka talveks.

Rooväli rääkis, et järgmiseks suveks on tal üsna suured plaanid. Laeval saab korraldada igasuguseid üritusi, muu hulgas reklaamitakse Hoppetit ka pulmalaevana. Seda saavad külastada ka huvilised ning loomulikult plaanitakse ka väljasõite siinsetel vetel. Rooväli usub oma sõnul, et Hoppet kaunistab kindlasti Kuressaaret kui merelinna.

Pea 30 meetrine kaljas Hoppet on ainus Eesti puulaevameistrite ehitatud ja meie rannikuvete iseärasusi silmas pidades projekteeritud purjekas, mis tänapäeval veel seilab.