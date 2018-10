Galerii: Läänemaa aasta õpetaja on Krista Kuuskla

Uuemõisa lossi valges saalis õpetajate austamisüritusel kuulutati täna välja Läänemaa aasta õpetaja – selleks on Haapsalu põhikooli klassiõpetaja Krista Kuuskla.

Kuuskla tunnistas, et Läänemaa aasta õpetaja tiitel tuli talle suure üllatusena: „Kõik, kes siin saalis on, on selle ära teeninud, lisaks veel need, kes koju jäid.” Ta lisas, et muidugi on meeldiv kui tunnustatakse ja kiidetakse: „Aga me ei tee oma tööd ju selle nimel, vaid meil on teised ülesanded.”

Kuuskla sõnul pole ta kunagi õpetajaametist unistanud, aga ometi pole ta 26 aasta jooksul, mil ta õpetajaametit on pidanud, sedakordagi kahetsenud. „Neid hetki on küll olnud kui vahel mõtled, et võib olla oleks lihtsam liini peal kaupu liigutada, aga see töö ei pakuks mulle midagi,” rääkis ta ja lias, et klassiõpetaja töö on väga loominguline: „Oled oma klassis peremees, teed nii nagu ise soovid ning nagu sulle ja sinu laste jaoks õige tundub. Seal tohutult palju mänguruumi.”

Uuemõisa lossi valges saalis austati täna Läänemaa tublimaid õpetajaid, haridustegu ja hariduse sõpru. Samuti õnnitleti kahte sel sügisel Läänemaa koolides tööd alustanud noort õpetajat – Palivere kooli muusikaõpetajat Mari Vasarat ja Haapsalu linna algkooli inglise keele õpetajat Erko Grentsi.

Fotod Arvo Tarmula