Hiiumaa vald avas Vaino Väljase pingi

Täna, 4. oktoobri keskpäeval avas Hiiumaa vald Kärdla muusikakooli ehk kunagise koolimaja lähistel Nuutri jõe ääres Vaino Väljase nimelise pingi. Avamisel osales ning pidas tänukõne riigimees ja diplomaat Vaino Väljas, Kärdla põhikooli vilistlane aastast 1950.

“Tahan südamest tänada: see on au, mis mulle on osutatud, ja sõnades väljendada selle tähtsust minu jaoks pole minu võimuses,” ütles Vaino Väljas oma kõnes, kus ta peatus oma elu erinevatel seikadel ning kohtumistel, mis mõjutanud.

„Pika elutee, mis on käidud, olen ma püüdnud elada sellele maale – anda, mis mul anda on. Ja kui ma olen seda saanud teha kasvõi milligrammigi ulatuses, siis, uskuge mind, on mul hea meel.“

Kõne lõpetuseks maalis Väljas kuulajatele mälupildi võrdluseks tänase sündmusega: “Oktoobrikuu õhtu, torm. Meri oli meie koduaknast 500 meetrit, isegi vähem. Isa oli kaugsõidumeremees ja teda nägime me väga harva. Isa ootus oli kogu aeg. Ema võtab tule üles, nagu meie kõnepruuk oli. See tähendab – paneb petrooleumilambi põlema. Asetab selle aknale. Ja äkki minusugune väike poiss küsib: “Aga ema, miks sa lambi akna peale paned?”. Ja siis ema vastas: “Aga tead, see on selleks, et isa maailmamerel näeks tuld koduaknal. Et ta teaks, kuidas koju jõuda. Et ta teaks, kuidas me teda igatseme ja tema eest palvetame.“

Ja selle pärast tänane päev ja see, mida te olete teinud ja mispärast ühe vana hiidlase nimi siin on – see tunne on väljendatav ühe sõnaga: see on tuli koduaknal, see on tuli südames, see on tänu kõigile teile.”

Kärdla osavald on viimastel kuudel lisanud nimeplaate pinkidele ja uusi nimelisi pinke mujalegi Kärdlasse ning ka need on pühendatud tublidele Kärdla elanikele.

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ütles, et nimeliste pinkide initsiatiiv tuli kogukonnalt ja tänas asjaosalisi panustajaid Silvi Orvikut, Helgi Põllot ning klubi Pühalepa Vanamehed liikmeid. „See on hea näide kogukonna algatusest, millele on omavalitsusel rõõm õlg alla panna,“ ütles Preimann. Ta lisas, et nimelised pingid on vajalikud jala puhkamiseks ja samas ka kohalikku ajaloo kandjaks avalikus ruumis ja tunnustavad väljapaistvaid kogukonna liikmeid.

Nii saab nimelise pingi sai ka aukodanik Arnold Paroll (1928–2001) – „arst, kes oskas kõiki aidata“. Dr Parolli nimesilt paigutatakse Hiiumaa haigla ees asuvale pingile.

Koduloolase Otto Mägi (1930–2018) pink on Kärdlas II Maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi juures ja sellele on kirjutatud „Kelle üllas idee sai teoks – poiss tuli koju“

Abikaasade ajakirjaniku Endel Saare (1935–2017) ja giid Luule Saare (1933–2014) pink asub kunagise ajalehetoimetuse ning trükikoja juures Leigri väljakul. Nende pingil on read: „Hiiumaa elu tutvustajad“.

Aukodanik Salme Elgase (1916–2015) pink on tema kunagise töökoha Südametoa juures Vabaduse tänav 3 ning pingil on kirjas „Elu on antud elamiseks“.

Hingehoidja ja kunstniku Philipp-Teedy Tüüri (1930–2005) pink asub Uus tn 24-26 ja sellel on kirjas “Saatus on tee, mille oled sillutanud oma mõtete, sõnade ja tegudega”.

Aukodaniku, kunstniku Paul Kammi (1917–1979) pink asub Tiigi tänava lõpus ning sellel on sõnad: “Ole suurem kui sinu saatus!”

Nüüdseks on Kärdla linna avalikel aladel ligi 60 pinki. Mullu paigaldas vallavalitsus Kärdla linnaruumi kuus uut pinki, mis asuvad Hausma rannas, kiriku parklas, Allika ja Metsa tänava ristmiku juures, Hiiu ja Eha tänava ristmiku juures, Nuutri ja Põllu tänava ristmiku kõrvale jääval haljasalal ning Sadama ja Rookopli tn ristumiskohas.