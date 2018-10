Maksuameti juht tuleb esinema Läänemaa ettevõtjate tänuõhtule

Täna toimub Haapsalu kultuurikeskuses Läänemaa ettevõtjate tänuõhtu, mille korraldajaks on sihtasutus Läänemaa.

Sihtasutuse nõukogu esimees, Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on tegemist vahepeal ära unustatud traditsiooniga, mille kutsusid ellu Swedbank ja LAK. Viimasest on saanud sihtasutus Läänemaa.

„Tänane üritus on seega taasleitud vana ja hea. Viimane ettevõtjate tunnustamine toimus vast 2013. aastal,“ meenutas Sukles. „Aga ettevõtjad on ju elu alus – kui ettevõtlikke inimesi poleks, ei oleks ka poliitikutel raha, mida jagada, ja ei toimuks kogu maailmas ka mingit arengut,“ märkis ta.

Sukles selgitas, et ühtegi ettevõtjat eraldi ei tunnustata ega jagata ka auhindu, sest kõik ettevõtlikud inimesed on tublid. Kutse tänuõhtule said 160 Läänemaa ettevõtjat, kes valiti välja statistiliste näitajate põhjal, mis annavad tunnistust erilisest ettevõtlikkusest. „Mingi valik tuli ju teha. Enamus Läänemaa ettevõtlikest inimestest on kutse saanud ja loodan, et on täna ka kohal. Tore, kui inimesed tulevad kokku, saavad omavahel suhelda ja saavad ka praktilist infot,“ rääkis Sukles.

Tänuõhtu ametlikku ossa kuulub ka meelelahutus – kohal on Kinoteater ja näha saab stand-up etendust. „Kirsiks tordil on maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid, kelle me esinema kutsusime – tahame, et meie ettevõtjad tunneksid, et neid on tähele pandud, ja mitte ainult maksukontrollide käigus,“ naljatas Sukles.

Ettevõtjate tänuõhtu algab kell 16.