Vanal kalmistul lõhuti taas hauatähiseid

Haapsalu vanal kalmistul on taas tegutsenud rüüstajad, kes on ümber lükanud kaks hauatähist ja kangutatud on kvartaliposti.

Üks, mis vandaalidele ette jäi, on marmorist rist, mille restauraator Paul Uibopuu mõned aastad tagasi taastas. Teine lõhutud rist on dolomiidist ja see on kukkudes mitmeks tükiks purunenud. Lisaks ümber lükatud ristidele on kangutatud kabeli juures asuvat kvartaliposti.

Haapsalu linna arenguspetsialisti Ülla Parase sõnul pole rüüstamise aeg täpselt teada, aga ilmselt tehti seda ööl vastu teisipäeva või kolmapäeva. Tema sõnul asuvad mõlemad ümber lükatud ristid kalmistut läbiva tee ja istepingi läheduses.

Paras möönis, et rüüstamisi on Haapsalu vanal kalmistul viimastel aastatel vähemaks jäänud: „Suurt rüüstamist pole olnud, aga väikestviisi lõhutakse ikka. See ajab masenduse peale.” Paras lisas, et ühelt poolt vana kalmistu hauatähiseid maksumaksja raha eest taastatakse, teisest otsast aga lõhutakse. „Nagu Vanapagana loos – mis päeval tehti, selle öösel Vanapagan lõhkus. Ei teagi mida teha. Jõuetuks teeb,” ütles ta.

Praegugi on restauraator Uibopuu vanal kalmistul hauatähiseid korrastamas. Sel aastal on tal linna tellimusel kavas korda teha kümmekond hautähist. Parase sõnul taastatakse eelkõige neid hauatähiseid, mis asuvad kultuurilooliselt olulistel kalmudel, on nähtaval kohal ja häirivad silma või mille puhul on tegemist tervikliku haualahendusega. „Restaureerimisel on esimeses järjekorras kiviristid, sest kui sellest tükk kaduma läheb, siis on risti raske taastada,” selgitas Paras.

Sel aastal korrastatakse näiteks perekond von Gerneti rahula suur risti, mis on pragunenud ja korda tehakse ka hauaplatsi ümbritsev piirdepostidega kettaed. Sinna on maetud Maria von Gernet, kes oli helilooja Rudolf Tobiase esimene klaveriõpetaja ja tema abikaasa Rudolf von Gernet, kes oli Haapsalus asunud Eesti esimese jahtklubi esimene kommodoor. Tänavu puhastatakse ja kinnitatakse ka näiteks misjonär Hedvig Bülli vanemate haua tähis ning uuenduskuuri läbivad skupltor Roman Haavamägi loodud perekond Alveri rahula hauatähised ja aed.

Fotod Ülla Paras