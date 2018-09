Ornitoloogiaühingu analüüsi järgi tuleb muuta linnujahti kaitsealadel

Eesti ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaõiguse keskuse linnujahi analüüsist selgub, et kehtiv jahiregulatsioon ja kaitsealade kaitse-eeskirjad lubavad linnujahti pidada kahel kolmandikul Eestis looduskaitse all olevatest maadest. Sageli on jaht lubatud ka neile liikidele, kelle kaitseks on ala moodustatud.

Analüüsist tuli välja, et Läänemaal on suureks probleemiks jahipidamine Matsalu ja Silma kaitsealade vahetus läheduses või Silma puhul koguni mõnes piiranguvööndis. „See häirib linde, kes peatuvad kaitseala sees, mistõttu pole kaitse-eeskirjas loetletud kaitse-eesmärgid kuidagi tagatud,” on analüüsis kirjas.

Analüüsi järgi tuleb piirata linnujahti rändveelindude hoiualadel, mille hulka kuuluvad kõik lääne-Eesti hoiualad.Samuti selgus analüüsist, et Läänemaal on maaomanike arvates linnujahi huvi liialt suur värskelt moodustatud kaitsealadel.

„Eestis on paljud kaitstavad märgalad veelindudele ja nende hulgas jahilinnuliikidele olulised rahualad, mis võivad olla tuhandete kilomeetrite pikkusel rändeteel ühed vähestest peatuskohtadest, kus linnud toituvad ja puhkavad,“ sõnas Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke.

Analüüsi järgi on praegune linnujahikeeluga alade võrgustik kujunenud ilma analüüsi ja teadusliku aluseta.

Analüüsi käigus selgitati välja huvirühmade huvid ja nende kaalu määravad kriteeriumid, viidi läbi küsitlusi ja intervjuusid. Töö tulemusi arutati Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutuste, jahiringkondade, metsa- ja põllumajanduse esindusorganisatsioonidega. Saadud tagasiside põhjal analüüsi ka täiendati. Töö valmis keskkonnaameti tellimusel ja Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel.