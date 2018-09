Taal: võin mürki võtta, et Rehe kooskõlastas kõik tähtsamad otsused Taaniga

Ettevõtja Olari Taali meelest ei saa Danske rahapesus süüdistada Danske Eesti töötajaid ega siinseid rahapesu vastaseid reegleid, kirjutab Äripäev.

Taal ütles, et tunneb Danske Eesti kauaaegset juhti Aivar Rehet isiklikult. “Võin ühte asja kindlalt öelda: ta on seda tüüpi korralik inimene, kes alati hindab riske, küsides, mis ta teeb edasi, kui tema ees on suured otsused või piiridele kahtlaselt lähedased otsused,“ toonitas Taal. „Ma võin selle peale võtta kanget mürki, et Aivar Rehe, ükskõik, mis pöördelise sammu ta tegi, kooskõlastas kindlasti selle Taani või Soome ülematega,“ ütles Taal.

Taali hinnangul ei oleks Danske skandaali ära hoidnud karmimad rahapesu tõkestavad reeglid. „Meil oleks võinud olla (rahapesu vastaseid – toim) regulatsioone kümme korda rohkem ja Finantsinspektsioon viis korda suurem ning see poleks midagi aidanud, sest tegemist oli ikkagi Taani pangaga,“ ütles Taal.