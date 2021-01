Olari Taal: ükski erakond pole rahaasjades täitsa puhas

“Ma loodan, et see raputas poliitilise maailma läbi ja ka muudab seda. Ma igatahes väga loodan,” ütles endine pankur ja ettevõtja, praegu enda sõnul vaikne pensionär Olari Taal Porto Franco korruptsiooniskandaali ning valitsuse lagunemist Postimehele kommenteerides.

Taali sõnul oli senine valitsusliit veidi amoraalne juba algusest peale. Kõikidel osalistel olid oma huvid, mida aktiivselt aeti. Taal märkis, et Keskerakonna juhtidel on soov muutuda nii korralikuks, kui see Eestis üldse võimalik on, ja ühegi meie erakonna rahaasjad ei ole täiesti puhtad tänaseni. See kultuur küll muutub, kuid visalt.