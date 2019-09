Koit Uus on rikkaim läänlane

Äripäeva rikaste edetabeli järgi on rikkaim läänlane Koit Uus. Kokku pääses Äripäeva rikaste edetabelisse viis läänlast.

Haapsalu uksetehase, Lääne Raudtee omanik Uus on üle-Eestilises rikaste edetabelis 96. kohal ja tema vara väärtus on kokku 33,2 miljonit eurot. Mullu ütles Uus Äripäevale, et Rikaste edetabel annab selge pildi, mis kellegi varadega toimub. Küsitav on tema jaoks hoopis Dividendide edetabel, mis näitab Uusi sõnul vaid kulutamist.

Läänlastest teisel kohal on 29,3 miljoni euroga Veskiviigi sadama omanik Viktor Siilats. Mullu oli Siilats 28,9 miljoni euroga 102. kohal.

Talle järgneb 131. kohal Holm panga ja Lääne Elu omanik Arne Veske, kelle vara väärtus ulatub 27,7 miljoni euroni. Mullu oli Veske 27,3 miljoni euroga 109. kohal.

238. kohal on Haapsalus elav päästevestide ja tekstiiliärgiga tegelev ettevõtja Gerhard Eberle 15,8 miljoni euroga.

244. kohal on kalafirma Morobell suuromanik Raivo Baum 15,6 miljoni euroga. Mullu oli Baum 12,9 miljoni euroga 286. kohal.

Äripäeva rikaste edetabelit juhivad TranferWise’i omanikud Kristo Käärmann (vara väärtus 644,7 miljonit eurot) ja Taavet Hinrikus (vara väärtus 512,6 miljonit eurot). Edetabeli kolmandalt kohalt leiab 312 miljoni euroga Kristjan Rahu, , kes tegi edetabelis järsu tõusu tänu Utilitas Grupi müügile. Mullu oli Rahu 132,6 miljoni euroga 12. kohal.