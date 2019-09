Haapsalu kunstikoolis näeb meesakti

Reedel avas kunstikoolide liit Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis näituse Aktsent, näitusel olevad tööd valmisid suvel Topu kunstiõpetajate laagris.

Laagris, mis tänavu keskendus inimese maalimisele, osales 35 kunstiõpetajat. Nii on peaaegu kõik näituse pildid inimestest – on portreid, meesakti, on kujutatud tüdrukut kiigel ja Peeter Ulase loomingust inspireeritud töid. Näituse kaks tööd on loodusmaalid. Mõlema loodusmaali autor on Marju Bormeister.

Kunstiõpetajate liidu juhatuse liige ja Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir ütles, et üles on pandud kõik pildid, mis laagris valmisid ja mis talle saadeti. Enamik näitusel olevaid pilte on aktipildid mehest erinevate nurkade alt – mõni tõetruu, mõni justkui koomiksipilt. Portreed on näitusel pandud nii, nagu maalitud vaataksid üksteisele otsa. Nii vaatavad näiteks teineteisele otsa Aedviir ja maalikunstnik ning laagri üks juhendajatest Lauri Siilak.

Lisaks modellide maalimisele käisid laagrilised ka Ants Laikmaa muuseumis vaatamas Peeter Ulase näitust ning laagrilised maalisid ka näituselt inspireerituna pilte ehk portreesid, kus inimestel on ebaloomulikult suured silmad.

Juulikuus toimunud laager oli kolmes vahetuses, igas vahetuses oli erinev juhendaja – esimeses vabakutseline illustraator Valdek Alber, teises vabakutseline maalikunstnik Lauri Siilak ja kolmandas kunstiakadeemia õppejõud Toomas Tõnissoo koos Tamar Melikishvili ja Tamar Khelashvili Gruusiast.

Haapsalus on kunstiõpetajate näitus 5. oktoobrini. Edasi rändab näitus Keilasse, Märjamaale, Kosele ja Põltsamaale.

Arvo Tarmula fotod