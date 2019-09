Ilmateenistus hoiatab tormi eest

1. oktoobril pärast keskööd tugevneb Lääne-Eesti saartest edela- ja läänetuul, vastu hommikut ulatuvad sisemaal tuulepuhangud 15, saartel ja rannikul 23 m/s. Hommikul jätkub tuule tugevnemine, päeval on sisemaal puhanguid 15-18, saartel ja rannikul tõuseb 14-17, puhanguti kuni 25 m/s.

Vastu hommikut tugevneb Läänemaal edela- ja läänetuul 15 m/s, rannikul puhanguti 20 m/s. Päeva jooksul tugevneb edela- ja läänetuul 15-17 m/s, rannikul puhanguti kuni 25 m/s.

Esimese taseme hoiatuse on saanud kogu Eesti. Rannikualal on teise astme hoiatus, mis tähendab, et ilmastikuolud on tavatud. Inimesed peavad olema tähelepanelikud ja jälgima ilmaprognoosi.

Päästeamet soovitab kõikidel inimestel läbi mõelda, kas nemad ja nende kodu on valmis olukorraks, kus õues möllavad marutuuled ning elekter võib ära minna. Enamasti ei tule torm ootamatult, et selleks valmistuda ei jõuaks, seetõttu oleks hea laadida täis mobiiltelefonide akud, võimalusel ka akupank. Samuti võiks olla kodus varuks alati joogivett ja toitu.

Tormi ajal soovitab Päästeamet: