Eesti linnurikkaimaks linnaks osutus Haapsalu

Eesti ornitoloogiaühingu korraldatud iga-aastase üle-eestilise linnade linnuvaatluspäeva linnurohkeimaks linnaks osutus Haapsalu.

Linnuvaatluspäeva koordinaatori Tarvo Valkeri sõnul vaadeldi Haapsalus kaheksa tunni jooksul 70 liiki sulelisi. Loe ERRi uudist siit.

2002. aastast peetud linnade linnuvaatluspäeval on liikide hulk olnud läbi aastate väga erinev. “Kõik see sõltub sellest, kui varane kevad on olnud. Mõnel aastal on liike saadud kirja kõigest 50 ja mõnel aastal ligi 90, nii et varieeruvus on hästi suur,” ütles Valker.