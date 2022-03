Nõva õpilaskodu korteri kohtuasi lõppes

Lääne-Nigula vallale kuuluva Nõva õpilaskodu korteri kohtuasi on lõppenud ja sinna lähevad elama Ukraina sõjapõgenikud.

Pärnu maakohus otsustas, et Lääne-Nigula vald ei pea andma korterit Nõva Koolikogukonna MTÜ-le, et see saaks seal 2018 suletud õpilaskodu edasi pidada. Läinud nädalal teatasid Nõva kooli lapsevanemad Ivo Karindi, Katri Must ja Risto Kaasik Lääne-Nigula vallavalitsusele, et ei kaeba otsust ringkonnakohtusse edasi, sest õigem oleks seal majutada Ukrain

