Läänemaa jalgpallivõistkonnad langesid rahvaliiga poolfinaalides

Rahvaliiga saalijalgpalli meistrivõistlustel on peetud poolfinaalid. Mõlemad võistkonna tegid imelise alagrupi ja veerandfinaalmängud.

Nüüd mängiti poolfinaalides samuti head kohtumised, kuid napid kaotused tuli siiski vastu võtta.

Meeste rahvaliigas mängis Palivere Spordiklubi kodus Valga FC Warrioriga. Meeskonna kapteni Rivo Reinsalu sõnul oli mäng ääretult pingeline ja kohale tulnud pealtvaatajad said kõrgel tasemel jalgpallielamuse. Seda, et meie oma Palivere mehed on saanud hea jalgpallikooli, on teada-tuntud. Nüüd toodi aga Läänemaa väikekülla spordisõbrale kätte Läti saalijalgpalli ülitehniline mäng.

Warriori meeskonnas tegi kaas mitmed Läti jalgpallurid ja see viis mängu taseme ülesse. Palivere seisis, kui kalju, kuid kahjuks tuli vastaste 1:2 paremust tunnistada. Värava lõi kodumeeskonna kasuks Rivo Reinsalu.

Naiskondade turniiril tegi suurepärase hooaja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Alagrupist saadi teisena edasi veerandfinaali, siis võideti seal Kadrak Unitedi naiskonda. Nelja hulgas mindi kokku

Puhja SK Barca naiskonnaga. Pea kolmetunnine bussisõit meie naisi ei väsitanud.

Natukene vajas harjumist Puhja kooli kitsukene võimla. Kohe alguses said vastased viiendaks minutiks kaheväravalise edu. Kuid iga minutiga paranes ka lõunaläänlannade mäng. Löödi väravaid ja näidati head jalgpalli. Regle Kurnim suutis lüüa koguni hat-tricki. Siiski sai ennem aeg otsa ja 4:5 kaotus tuli vastu võtta.

Kuid kindlasti saame ja peame naiskonna esitustega rahule jääma. Kui meeskondade turniiril pronksimängu ei peeta, siis naiskondadel aga küll. Lõuna-Läänemaa JK läheb rahvaliiga pronksmedalite eest võitlusse Jõgeva Wolves naiskonnaga.