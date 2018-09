Mikk Lõhmus: õpilaskodu ei ole hotell

Lääne-Nigula vallavalitsus on seisukohal, et me ei ole Nõva kooli õpilaskodu asjas millegi vastu eksinud ja oleme kohtumäärust täitnud, teatas Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus kommentaariks Tallinna halduskohtule tehtud taotlusele, milles taotletakse Nõva kooli ja Lääne-Nigula vallavalitsuse trahvimist esialgse õiguskaitse määruse mittetäitmise eest.

Järgneb Mikk Lõhmuse kommentaar:

Kohtumäärus ei ütle, et õpilaskodusse peaks võtma valimatult iga õpilase. Õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse on oma näidustused ja kord.

Püüan Nõva õpilaskodusse puuduvat selgitada hästi lihtsalt ja kõigile arusaadavalt.

Riiklikult rahastatud kohti pakkuv õpilaskodu ei ole nagu hotell, kuhu igaüks võib igal ajal tulla ja elama asuda. Kui õpilaskodu millegagi võrrelda, siis riiklikult rahastatud kohtadega õpilaskodu on pigem nagu haigla, kuhu saatmiseks ja kuhu vastu võtmiseks on ette nähtud kindlad protseduurid ja näidustused.

Õpilaskodu koht antakse üheks õppeaastaks ja igal aastal tuleb õpilaskodu kohta uuesti taotleda. Ei ole nii, et kord juba õpilaskodusse võetu saab seal õppida kuni 9. klassi lõpuni.

Haridusministeerium on rõhutanud, et põhikooliastme õpilaskodu ja perest eraldatus on kõige viimane abinõu, erandlik ja üldreeglina mitte üle ühe-kahe õppeaasta.

Lapse sotsiaalsete probleemide lahendamise eest vastutab esmajärjekorras

elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus. Õpilaskodu kohta ei saa taotleda lapsevanem, vaid seda saab teha elukohajärgne omavalitsus (vald või linn) kindlatel sotsiaalsetel näidustustel ning õpilast vastu võttev õpilaskodu peab olema võimeline nimetatud õpilasele vajalikke teenuseid osutama. Nii nagu ka haiglatega, mis on spetsialiseerunud, tegelevad vastavalt kergemate või raskemate haigetega. Alati on esikohal laps – kas vastav õpilaskodu suudab tagada õpilase spetsiifikale vastavad teenused?

Õpilaskodu ei ole selleks, et koolis õpilaste arvu suurendada, vaid selleks, et igat

konkreetset last parimal viisil aidata.

Täna on õpilaskodusse esitatud kaks avaldust, mis kumbki ei vasta nõuetele. Oleme korraldanud ümarlaua koostöös Rajaleidjaga ja koostanud vastavad otsuse projektid ning edastanud need elukohajärgsetele omavalitsustele.

Ühtegi õpilast ei ole tänase seisuga õpilaskodusse vastu võetud ja ühelegi ei ole ka veel ametlikult ära öeldud.

Õpilaskodu on juriidiliselt olemas, kohad on struktuuris, õpilaskodu ruume ei ole müüdud ning vastavate tingimuste esinemisel on võimalik sinna kohe nõuetele vastavad õpilased sisse võtta.

Nõva kooli last ja lapsevanemat esindav Soraineni vandeadvokaat Allar Jõks saatis neljapäeval Tallinna halduskohtule taotluse Lääne-Nigula vallavalitsuse ja Nõva kooli trahvimiseks esialgse õiguskaitse määruse mittetäitmise eest.

Tallinna halduskohus sai kaks kaebust – ühes viidatakse 11. juunil tehtud otsusele, milles kohus keelas Nõva koolil teha õpilaskodu sulgemisele suunatud toiminguid, ja teine 12. juuli otsusele, millega kohus peatas Lääne-Nigula vallavalitsuse määruse, millega otsustati õpilaskodu sulgeda. Halduskohus leidis, et kaebuse esitajad vajavad esialgset õiguskaitset ning Nõva kool ja Lääne-Nigula vallavalitsus peavad tagama, et õpilaskodu toimib edasi, kuni kohtuvaidlus lõpule jõuab.

„Nõva kooli direktor Peeter Kallas tunnistas ise Lääne Elule, et õpilaskodu on suletud. Nõva kool on koondanud ka õpilaskodu kasvatajad. See tähendab, et Lääne-Nigula vallavalitsus ja Nõva kool ei ole esialgse õiguskaitse määrusi täitnud ja on teinud kõik endast oleneva, et ühtegi õpilast Nõva kooli õpilaskodusse mitte vastu võtta,” selgitas Jõks taotluse esitamise põhjust.

Loe pikemalt tänasest Lääne Elu paberlehest.