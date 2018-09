Palivere põhikool läbis suve jooksul värskenduskuuri

Palivere põhikool on suve jooksul võtnud uue ilme, esimesel korrusel asuv fuajee on senisest avaram, teiselt korrusel on ärakolinud raamatukogu ning remont on toimunud ka esimese klassi klassiruumis.

„Võtsime mõned seinad maha, et natukene õpikeskkonda laiendada ja et õpilastel oleks ruumi,” ütles Palivere põhikooli direktor Karin Rand.

Enne oli esimese korruse fuajees huvijuhi ruum ja laoruum. „Kuna õpilaste arv on oluliselt vähenenud selle ajaga, kui kool avati, siis sai laoruumi mujale paigutada ja saime seinad maha võtta,” ütles Rand.

Palivere põhikool soosib küll laste vahetunni ajal õues käimist, kuid talvel on lapsed vahetundide ajal rohkem koolimajas. Siis saavad nad avaramas ruumis mängida pingpongi ja koroonat.

Avaramaks on muutunud ka koolis teisele korrusele minek, sest senise raamatukogu asemel on avar ruum, kus Ranna meelest saaks teha ka väiksemaid kogunemisi.

„Hea meel, et üks samm on tehtud,” ütles Rand.

Senine raamatukogu viidi ühte klassiruumi. Uues raamatukogus on värvilised moodullauad, mida õpetajad saavad kasutada rühmatööde jaoks.

Palivere põhikooli 1. klass alustas kooliteed põhjalikult remonditud klassiruumis, mis sai suve jooksul uue põranda, lae ja mööbli. Ka seinad värviti üle. Esimese klassi õpilased istuvad seal kõrgete laudade ja toolide taga. Kõrgel istumine meeldib õpilastele ja ka õpetajale on lauad heal kõrgusel ning ei pea enam kummardama õpilase juurde.

Vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et Palivere kooli remont maksis veidi alla kümne tuhande euro.

Ka täitus tänavu Ranna unistus – saada kooli üle 80 õpilase. Kui möödunud aastal oli koolis 78 õpilast, siis tänavu on 84. „Selle üle on mul hea meel,” ütles Rand.

Palivere põhikooli esimesse klassi tuli tänavu 12 õpilast. Üks õpilane tuli juurde ka 9., 7. ja 4. klassi. Kolm õpilast läksid elukoha muutuse tõttu koolist ära. Uued õpilased on Palivere kooli tulnud Haapsalust, Taeblast ja Soomest.

Ka on koolil olemas kõik õpetajad. Sel aastal on koolis uus muusika-, klassi-, vene keele ja pikapäevarühmaõpetaja.