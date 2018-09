Läänemaa JK-d lahutab euroliigasse pääsust kolm võitu

Läänemaa JK üritab täna pääsu Eesti karikavõistluste veerandfinaali. Selleks tuleb võõrsil jagu saada Maardu linnameeskonnast.

„Maardu on väga kõva,“ ütles Läänemaa JK treener Theimo Tülp. „Teist aastat järjest juhivad nad kindlalt esiliigat. Eelmine aasta nad selle võitsid ja said õiguse kõrgliiga kohale, aga ise loobusid sellest. Tegelikult on nad taseme poolest sisuliselt kõrgliiga keskmine võistkond, võin seda oma kogemuste põhjal öelda,“ rääkis Tülp, kes on töötanud FC Levadia tegevjuhina.

Noore koosseisuga Läänemaa JK mängib Eesti meistrivõistluste teises liigas, kus hoiab lõuna-lääne piirkonnas 14 võistkonna seas neljandat kohta. „Spordis on alati võimalus,“ hindas Tülp oma hoolealuste võimalusi. „Maardu võitmiseks peab olema kõva distsipliin ja kõvasti õnne.“

Eesti karikavõitja pääseb mängima Euroopa liiga eelringidesse. Juhul, kui karikavõitja on ka meistrivõistlustel edukas olnud, saab eurokoha teine finalist. Seega tähendaks Läänemaa JK-l järgmise kolme karikamängu võitmine – täna, veerandfinaalis ja poolfinaalis – tuleval hooajal euroliigat. „Euroliigat ja palju raha,“ muheles Tülp.

Läänemaa JK ja Maardu mäng on 1/8-finaalide esimene. Teistes mängudes lähevad omavahel vastamisi kevadel finaalis kohtunud Tallinna meeskonnad FCI Levadia – FC Flora. Võistlustulle on jäänud veel seitse kõrgliigameeskonda, kuid edasi pääseb neid maksimaalselt viis, sest loos viis samuti kokku Nõmme Kalju FC – JK Tallinna Kalevi.

Paide linnameeskonda ootab samuti raske vastane, kui neile sõidab külla tänavu esiliiga B tasandit domineeriv Tallinna JK Legion, kes lülitas eelmises ringis konkurentsist Pärnu JK Vapruse. JK Narva Transi vastaseks on Jõgeva SK Noorus-96 (II liiga) ning Tartu Tammeka kohtub võõrsil III liigas mängiva FC Järva-Jaaniga.

Viimsi JK II (III liiga) võtab mõõtu esiliiga meeskonna FC Elvaga, kes alistas 1/16-finaalis Viimsi JK esindusmeeskonna. II liigas palliv JK Tabasalu kohtub kodus aste madalamal mängiva FC Zenit Tallinnaga.