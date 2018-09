Karilaid: Reformierakond tõrjub mind rünnates tähelepanu oma skandaalidelt

Haapsalu volikogu esimees ja riigikogu liige, keskerakondlane Jaanus Karilaid nimetas Reformierakonna juhatuse liikme Jaanus Ratase üleskutset tema tagasiastumiseks riigkogu õiguskomisjoni esimehe kohalt Reformierakonna keskkontori katseks tähelepanu oma probleemidelt kõrvale juhtida.

„Pressiteate saatis Reformierakonna keskkontor. Arvan, et see on Reformierakonna keskkontori abitu siplemine, et hajutada tähelepanu Danske panga rahapesujuhtumilt ja VEB fondilt,“ ütles ta.

„Olen selgelt öelnud, et kahe nädala pärast on audit valmis ja võtame seisukoha. Me ei ole peitu pugenud ja tunnistame probleeme. Tahame praegu selgust,“ ütles ta.

„Keskkriminaalpolitsei uurib, meie alustasime auditit. See, mis Reformierakonna keskkontor praegu teeb, on lahtisest uksest sissejooksmine. Kui ilmneb, et on eksitud, peavad nii Riho Lepp kui ka Alo Lõps oma kohalt lahkuma,“ ütles Karilaid Lääne Elule.

Reformierakond saatis täna välja pressiteate, milles erakonna juhatuse liige Jaanus Ratas ütleb, et Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid peab seoses Haapsalu Linnahoolduse OÜ kriminaaluurimisega tagasi astuma.

„Jaanus Karilaid ei usalda Haapsalu Linnahoolduse OÜ kriminaaluurimises uurimisorganite tööd, vaid on tellinud kahtluste kõrvaldamiseks “sõltumatu” auditi. Selline usaldamatus uurimisorganite vastu pole Riigikogu õiguskomisjoni esimehele kohane, eriti arvestades, et kahtlustatavateks on Karilaiu enda poolt välja valitud ja ametisse nimetatud Haapsalu Linnahoolduse OÜ tegevjuht ja Keskerakonna koalitsioonipartnerist nõukogu liige,“ ütles Ratas.

Lääne prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinholdi sõnul kahtlustatakse Haapsalu Linnahoolduse OÜ juhti Alo Lõpsi riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Hange, mille kohta Lõpsile esialgne kahtlustus esitati, oli seotud 100 000 eurot maksva veoki soetamisega Haapsalu Linnahooldusele.

Samas asjas esitati kahtlustus ka Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liikmele, linnavolinik Riho Lepale. Talle heidetakse Lääne Elu andmeil ette toimingupiirangu rikkumist ja hanke tulemuse mõjutamist.