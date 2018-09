Galerii: Nõva kool tähistas täna õppeaasta algust

Läänemaa väikseim kool, Nõva kool alustas täna pidulikult õppeaastat.

Nõva koolis õpib kokku 18 õpilast. Täna olid koolis kõige tähtsamad inimesed kooli kaks esimese klassi õpilast. Vastvalitud koolidirektor Peeter Kallas meenutas oma kõnes mõne aasta tagust aega, kui toonane Nõva vallavanem tuli kooli aktusele kaisukaruga, sest esimesse klassi ei läinud tol aastal ühtegi õpilast. Kaisukaru istus nende asemel pingil. Kallas oli õnnelik, et tänavu tuli kooli kaks õpilast.

Traditsiooniliselt algas kooliaasta avaaktus vana koolikella helistamisega ning kooli vanimad õpilased tõid saali kõige väiksemad koos nende klassijuhataja Liivi Eevardiga.

„Koolitee ei ole lihtsalt tee kooli ja kodu vahel. Selle tee peamiseks eesmärgiks on omandada eluks vajalikud teadmised ja oskused, et leida iseennast. Sellel teel püsimine nõuab iseseisvust ja pingutust. See on tee teadmiste poole, see on tee suurema vabaduse poole, loovuse ja suurema vastutuse poole,” ütles Kallas oma kõnes.

