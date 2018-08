Juubelimatk sai ühe alguse Nõvalt

Peraküla looduskeskuse teeotsas on silt, mis ütleb, et Ähijärveni on 820 km. Just nii pikk on Eesti pikim matkarada, mida hakkas neljapäeval astuma paarkümmend matkajat, et tähistada Eesti vabariigi 100. sünniaastat.

Peraküla–Ähijärve on üks RMK matkaradadest, mis jooksevad risti-rästi läbi Eesti. Teine selline algab näiteks Lihula lähedalt Penijõelt. Augustikuistele EV100 juubelimatkadele mindi matkateede otspunktidest ka Kauksist, Ähijärvelt, Iklast ja Oandult ning kohtutakse 25. augustil matkateede ristumispaigas Aegviidus. Peraküla–Aegviidu matkalõik on 188 km pikkune ning seda läbib kolm matkagruppi. Kogu aeg on sama matkajuht, Eesti matkaliidu asepresident Tõnu Pihelgas. Aga mida mina siin teen, mõtlen murelikult neljapäeva hommikul Peraküla looduskeskuse ees oma elu esimese ametliku jalgsimatka algust oodates.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!