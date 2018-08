Haapsalus avati Baltimaade parim ratastoolipark

Reedel avas Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus promenaadi ääres invapargi, mis on ainulaadne nii Eestis kui ka kogu lähipiirkonnas.

„See ei näe esmapilgul midagi erilist välja, aga kogu see park ja selle ülesehitus on eriline,” ütles taastusravihaigla juhataja Priit Eelmäe.

Park koosneb kolmest osast: lastealast, kus on ratastoolikasutajatele sobiv karusell ja kiiged, trenažööridega alast ning 150meetrisest rajast koos kuue takistusega, mille järgi saab hinnata ratastoolikasutaja oskusi. Näiteks tuleb erinevatest kallakutest üles saada, ületada takistusi ja sõita munakiviteel. „Kümnekraadine kallak pakub väljakutseid ka kogenumale sõitjale,” ütles haigla füsioterapeut Ott Vanem. Tema tegi avamisel ka parki tutvustava ringkäigu ja näitas, kus mida teha saab.

Invaspordiliidu juht Signe Falkenberg oli pargist vaimustuses. „Kuigi ma olen juba tükk aega ratastoolikasutaja olnud, siis on siin ikka kohti, milleta ma hakkama ei saa,” ütles Falkenberg. Tema sõnul on see turvaline koht, kus ratastoolis inimene saab harjutada värskes õhus kõike, mida veel ei oska. Samuti on see Falkenbergi hinnangul hea võimalus äsja ratastooli jäänutele harjuda uue olukorraga. Falkenberg ei saanud jätta mainimata pargist avanevat lummavat merevaadet. „Ma võin öelda kellaaegu, millal siia tulla päikesetõusu vaatama,” ütles Falkenberg.

Mõte rajada neuroloogiakeskuse juurde invapark sündis juba 2005. aastal. Park läks maksma üle 200 000 euro, millest üle poole tuli haigla eelarvest ning ülejäänu sinilillekampaaniast ja heategevuslikest teatejooksudest.

Park jääb avatuks kõigile, kuid eelkõige on see mõeldud ratastoolikasutajatele.