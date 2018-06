Taeblas avati laste istutatud tammepark

Taebla alevikus sees, paneelmajadest saja meetri kaugusel, Cipaxi tehase taga lagedal väljal kasvab nüüd üle 60 tammeistiku, millest suurema osa kasvatasid tõrudest Taebla, Oru, Palivere ja Risti kooli lapsed.

Täna tõmmati kate tulevase tammesalu nurka püsti pandud sildilt, mis kuulutab, et see on üks Eesti vabariigi 100. juubeliks istutatud juubelitammikuist. Kokku on neid Eestis üle 20.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!