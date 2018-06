Aurupaat Kallis Mari teeb esimese sõidu kahe nädala pärast

Aurupaat Kallis Mari teeb Haapsalus Väiksel viigil selle suve esimesed sõidud kahe nädala pärast, laupäeval 16. juunil.

“Me plaanime Kalli Mari hooaja avada 16. juunil,” ütles Läänemaa muuseumide turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja Kõuts. Traditsiooniliselt on Rannarootsi muuseumis toimuval avapeol laulmas Marid, mullu oli selleks Helin-Mari Arder, enn eteda ka Mari Kalkun ning Mari Jürjens.

Tänavu annab kontserdi Musamari Koorikool.

“Rannaroosti muuseumis on perepäev ja ühtlasi teeme Väiksel viigil Kalli Mariga sõite,” ütles Kõuts.

Aurupaadi kai on Väiksel viigil samas kohas kui mullu, samad on ka hinnad ja sõiduajad. “Midagi muuta pole plaanis,” lausus Kõuts ja lisas, et ka paadi kapten ja meeskond on sama.

Aurupaat Kallis Mari on ehitatud 1955. aastal Rootsis. 2014. aastal ostis Haapsalu linnavalitsus Euroopa Liidu projekti Riverways abiga 90 000 euro eest aurupaadi Rakvere firmalt Loorber OÜ, kes hankis Stjärni nime kandnud paadi Rootsist umbes 30 000 euro eest.