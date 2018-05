Haapsalu ja Vormsi saavad olümpiakomitee toel võimlemis- ja jõulinnaku

Eesti olümpiakomitee ja Coca-Cola rajavad Haapsalu staadionile ja Vormsile Hullosse kõigile tasuta kasutamiseks võimlemis- ja jõulinnaku.

Taotlusi uue treeningpaiga rajamiseks laekus Eesti erinevatest omavalitsustest kokku 61. Konkurssi tulemusel valiti välja 12 asukohta 11 maakonnast, kuhu uued võimlemis- ja jõulinnakud rajatakse. Asukohtade valimisel peeti silmas nende ligipääsetavust, piirkonnas igapäevaselt aktiivselt aega veetvate inimeste arvu ja ka projekti laiemat mõju ning väärtust kogukonnale.

„Laekunud 61 taotlust on selge viide sellele, et omavalitsused ja kohalikud kogukonnad peavad elanikkonna aktiivse ajaveetmise võimaluste arendamist oluliseks,“ ütles Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

„Kõige selle juures on oluline, et rajatavad välijõusaalid on alati avatud ja tasuta kasutamiseks kõikidele huvilistele. Sellega oleme taaskord astunud sammukese edasi, et olla tervemad, tugevamad ja õnnelikumad. Loodan, et sarnaseid omavalitsuste, riigi ja ka erasektori poolt käivitatud algatusi tuleb veel ning spordi ja liikumisharrastusega tegelemise võimalused paranevad kõikjal Eestis hoogsalt edasi,“ lisas ta.

Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juht Nele Normak avaldas samuti õnnestunud konkurssi üle heameelt. „Liikumisharjumuse vajalikkuse teadlikkust saab kõige efektiivsemalt tõsta kohaliku kogukonna ehk niinimetatud rohujuure tasandil. Lapsevanemad ja teised kohaliku kogukonna aktiivsed liikmed on parimad eeskujud noortele, mõistmaks liikumisharjumuse olulisust,“ ütles ta.

Projekti „Liikumine teeb erksaks“ raames toetab Coca-Cola Fond 2018. aastal võimlemis- ja jõulinnakute rajamist Eesti erinevatesse paikadesse kokku 42 000 euroga. Rajatavate treeningalade suurus on ca 81 ruutmeetrit ja need saavad olema lihtsa ülesehitusega, mis võimaldavad teha erinevaid võimlemise, venitus- ja jõuharjutusi, ning on sobilikud kasutamiseks kõigile.

12 uut võimlemis- ja jõulinnakut paigaldatakse populaarsetesse ja käidavatesse ajaveetmiskohtadesse, kus need on kõigile soovijatele vabalt kasutada:

Haapsalu, Haapsalu linna staadioni ala

Kose, Kose keskuses staadioni lähistel asuv muruplats

Märjama, Märjamaa Gümnaasiumi territoorium

Paide, Peetri park

Pärnu, Pilli park Jaansoni rajal

Rakvere, Rakvere Reaalgümnaasiumi territoorium

Saue, Sarapiku terviserada

Sillamäe, Sillamäe raamatukogu kõrval asuv spordiväljakute ala

Toila, rannapiirkond

Tõrva, Tõrva gümnaasiumi park

Vormsi, Hullo külas asuva koolimaja territoorium

Võru, Vee tn spordiplatside ala.