Vormsi kool ehitatakse suuremaks

Aprilli lõpus alustas ehitusettevõtja Vormsi koolile laienduse ehitamist, mis oleks juba valmis olnud, kui hanketulemusi poleks vaidlustatud.

„Meil koolis ei ole ju võimlat ja ei tule ka, sest see oleks mõttetu. Küll aga käivad lapsed väljas ja neil peaks olema vähemalt elementaarsed riietus- ja pesemisruumid. See ta põhimõtteliselt ongi,“ rääkis Vormsi eelmine vallavanem Tanel Viks, kelle ametiajal juurdeehitus ette valmistati.

„Tuleb ka kaldtee, mis võimaldab minna koolimajas asuvasse raamatukokku ratastooliga. Ja siia tuleb tuletõrje väljapääs, mis muudab maja turvalisemaks,“ lisas Viks.

Juurdeehitus läheb maksma 75 000 eurot pluss käibemaksu. Ehitab Tartu firma Soliidne Kodu.

„Kooli juurdeehituse riigihanke võitis Soliidne Kodu, aga see vaidlustati. Käis riigihangete komisjonist läbi ja seal anti meile õigus,“ rääkis Viks. „Siis andis kaotaja selle kohtusse ja ka kohus andis vallale õiguse.“

„Riigihangete keskkond on üles ehitatud nii, et vaikimisi on seal alati ilma käibemaksuta hinnad. Ja käibemaksukohuslaseks on teatavasti ettevõte alates 40 000 eurost aastakäibest. See firma, kes vaidlustas, ütles, et temale ei lisandu käibemaks. Mismoodi see võimalik oleks, kui ehituse maksumus on juba nii suur, mina ei oska kommenteerida. Hankeleping oli üheaastane,“ ütles Viks.

Vormsi vallavalitsuse haridusspetsialisti Meeme Veissoni sõnul puuduvad koolimajas praegu riietusruumid täiesti ja pesemisvõimalused on kehvad. „Juurdeehitusse saab esiteks otse sisse, mis on suviti laagritele hea – ei pea läbi koolimaja minema. Ja teiseks on meie koolilastel nüüd peale kehalist kasvatust normaalsed pesemis- ja riietusruumid,“ ütles ta.