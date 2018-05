See teater ootab talgulisi maja värskendama

Homsel Teeme Ära talgupäeval võtavad teatrisõbrad ette See teatri maja.

Talgujuht Eve Merima sõnul on vaja välja visata ja ära viia vana mööbel, valmistada ülakorruse saali põrand lakkimiseks ette, samuti toolid liivapaberiga üle käia. Talguliste maksimumarvuks on kodulehel 40 inimest ja reede hommikul oli veel 38 vaba kohta. „Oma seltskond ennast kirja ei pane, tuleb lihtsalt kohale,“ ennustas Merima. „Teada on, et umbes 20 tuleb.“

Aga See teatri sõbrad ootavad ka võhivõõraid abilisi. „Oodatud on kõik, kes tahavad SEE teatrit paremaks muuta,“ ütles ta. „Eks me jõua täna töid juurde mõelda, kui vaja. Seal ei saa iial töö otsa.“