Täna ja homme on Läänemaal ratastel nohikud

IT-tudengid, kes peidavad end nime all “Nohikud ratastel” (“Geeks On Wheels”), liiguvad sel nädalal Läänemaal, et koolides tänapäeva tehnoloogiat ja korraldavad harivaid koolitusi.

Kolmapäeval tegutsesid tudengid Taebla koolis, neljapäeval on nad Haapsalu põhikoolis ja reedel Palivere koolis, teatas Geeks on Wheelsi kommunikatsioonijuht Auris Aleksandrov. Oma seitsmepäevase tuuri jooksul külastavad tudengid kokku kuut Lääne- ja Pärnumaa kooli.

“Nohikud ratastel” projekt koondab tudengid üle Eesti, kes on ühendanud oma jõud ja võtnud oma südameasjaks tutvustada maanoortele tänapäevaseid tipplahendusi.

Koolis viiakse läbi arvuteid tutvustavaid riist- ja tarkvaralaboreid ning näidatakse, mida kasulikku erineva tarkvaraga teha saab. “Meie põhirõhk on selgelt tehnilistel lahendustel – tänu neile me ju igapäevaselt oma tegemisi ka tõhustame. Aga milline on meie töötõhususe järgmine samm? Seda me nendele noortele selle kuue vägeva päevaga räägimegi,” selgitas projekti peakorraldaja Hendrik Raid.

Kümnendat korda toimuv ettevõtmine on ennekõike suunatud 6.-12. klasside õpilastele, aga ka õpetajatele, kes teema vastu huvi tunnevad. Lisaks uue tehnoloogia kasutuskogemusele tahetakse näidata ka, mis on arvutite sees, nende ümber ning kuidas arvuteid hooldada ja nendega ümber käia nii, et antud kogemusest võtta viimast.

Testimiseks pannakse välja erinevad nutitelefonid ja tahvelarvutid. Meelelahutust pakub virtuaalreaalsusel põhinevad mängud. Mänguoskusi ning teadmisi saab proovile panna võistlustes, kus osavamaid ootavad auhinnad.

Kevadise tuuri koostööpartneriteks on Nissan, Microsoft, Helmes, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Skyron VR, Ordi, Tehnikaringlus, MTÜ Tehnikaringlus, Photopoint ning Telia ja Samsung.