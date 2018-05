Galerii: taidlejad pidasid hoogsat volbripidu

Tantsurühma „Läki tantsule” tantsijate eestvedamisel pidasid Läänemaa taidlejad esmaspäeva õhtul Haapsalu kultuurikeskuses maha hoogsa kevadpeo.

Peole tuli kokku 16 kollektiivi Haapsalust ja selle lähiümbrusest. Sarnaselt populaarsele vähegi viitsijate päevale sai iga peol esinenud kollektiiv oma etteastega üles astuda. Nagu ikka oli tantsijaid kõige rohkem, kuid esinejate hulgas oli ka Haapsalu kammerkoor ja trumme mängiv kollektiiv “Haapsalu rütmid”. Et tegemist oli volbripeoga, siis oli märkimisväärne osa esinejatest nõiakostüümides.

Kevadpeo mõte tekkis „Läki tantsule” juhendaja Ulrika Graubergi sõnul üsna juhuslikult:

„Sattusime täiskasvanute segarühma tantsijatega heietama, et mis oleks, kui teeks kevadel ühe peo. Selle järele on lihtsalt vajadus, et kollektiivid ühiselt kokku saaksid, sest muidu toimetavad igaüks oma nurgas – lauljad, tantsijad pillimehed – ja saavad kokku ainult siis, kui on laulupidu või tantsupidu.”

Korraldajad loodavad, et volbripeost kasvab välja tore traditsioon.

Fotod Arvo Tarmula