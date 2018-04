Heli Mänd tutvustab pühapäeval Iloni Imedemaal oma nukumajade näitust

Pühapäeval, 29. aprillil kell 12 tuleb nukumajade näituse looja, mänguasjade kollektsionäär Heli Mänd Iloni Imedemaale oma mänguasjade kogumise kirest rääkima ja näitusel väljas olevaid esemeid lähemalt tutvustama. Olete oodatud!

Veel viimaseid päevi on Iloni Imedemaal avatud nukumajade näitus. Kunstiõpetaja Heli Mänd tõi kuuks ajaks Iloni Imedemaale oma kollektsiooni erinevas suuruses ja vanuses nukumajadest koos sisustuse ja nukkudega.

Vanimad majad on peaaegu 100-aastased, uuemad päris kaasaegsed. Majad on valmistatud puidust, vineerist, plekist, plastmassist, kartongist ja vanast kohvrist. Kogus leidub maju nii Eestist, Rootsist, Saksamaalt, Inglismaalt kui ka Venemaalt. Näitusel on tutvustavad tekstid mõnedest maailmakuulsatest nukumajadest ja nukumaju tootvatest firmadest ning õpetusi, kuidas ise lihtsalt taaskasutatavatest materjalidest nukumaja teha. Nukumajade kollektsioon on vaid osa kunstiõpetaja Heli Männi mänguasjakogust, kus kokku üle 7000 eseme. Lisaks nukumajadele saab Iloni Imedemaal näha ka pabernukke.

Tallinna Arte Gümnaasiumis kunstiõpetaja ja õppealajuhatajana töötava Heli Männi sõnul sai tema huvi vanade aegade ja asjade vastu alguse tänu vanaemale, kellega Heli Mänd Kiviõlis ja Peipsi ääres üles kasvades palju aega koos veetis. Kunstiinstituudis teatrikunstnikuks õppides võlus teda väikeste, kuid tõetruude makettide valmistamine. Teadlikum mänguasjade kollektsioneerimine sai alguse kodus alles hoitud mänguasjadest. Esimene näitus andis tõuke mänguasju valikuliselt juurde koguda. Heli Männi kollektsioon rändab mööda Eesti erinevaid näitusepaiku. Alates 2000. aastast on seni toimunud ligi 70 näitust.

Heli Männi enda lemmikuks on Rootsi Lundby firma nukumajad, mille sisustus peegeldab Skandinaavia sisekujunduse trende. „Mul on praegu 4 Lundby maja, vanim 1970-ndate algusest, kõige uuem aastast 2010. Osa mööblist on originaal, osa ise piltide järgi tehtud. Kindlasti on olulised ka mu ämma kirjelduse järgi tehtud kohver-nukumaja, kus elavad vanad portselannukud, ja vana, Rakverest pärit maja makett, kohendatud nukumajaks, aga ka plekist inlgise Tri-angle maja või Ida-saksa kokkupandav vineermaja,“ tutvustas Mänd näitusele tulevaid eksponaate.

Sissepääs muuseumipiletiga (5 €).