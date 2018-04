Galerii: Mihkel Raud HÕFFil: ma tahtsin “Keskpäevas” tegelikult Meelikut mängida

Foto: Lemmi Kann

HÕFFi retrosaali mustad seinad nõrgusid eile õhtul nostalgiast, kui keset õudust ja fantaasiat toodi publiku ette tõeline maiuspala minevikust – Eno Raua jutustuste „Päris kriminaalne lugu” ja „Telepaatiline lugu” motiividel 1981. aastal Raivo Trassi käe all valminud “Keskpäev”.

Haapsalu kultuurikeskuse keldrisaal oli pilgeni rahvast täis ja viimase hetkeni sätiti siia-sinna lisatoole. Kellele tooli ei jagunud, võttis koha sisse põrandal.

Enne filmi algust näidati kinolistele kultusfilmi staatusesse tõusnud linateose näitlejaid ja režisööri – Mihkel Raud, Ülari Kirsipuu, Tormi Kevvai ja Sven Suurraid ning Raivo Trass. “Keskpäeva” naisstaar Maria Avdjuško paraku Haapsallu tulla ei saanud, et kuna on hõivatud oma uue filmi “Tuliliiliad” monteerimisega.

“Keskpäev” HÕFFil, saal täis festivalifänne ja osatäitjad nende seas, oli otse loomulikult midagi täiesti teistsugust kui kodus teleka ees vaadates. Strateegilistes kohtades voogasid üle saali naeru ja turtsatuste lained ning nii mõnigi koht omandas ootamatult uue varjundi.

Pärast filmis tuletas filmimeeskond meelde seda Vändras veedetud suve, mil “Keskpäev” üles võeti.

Mihkel Raud tunnistas aga, et tegelikult tahtis ta filmis Meeliku rolli saada ja oli alguses Riho üle suisa pettunud.

“Ei saanud suurt rolli, sain sellise väiksema. Aga ma pean tunnistama, et see roll on mõjutanud mind ja mu tegemisi kogu elu,” ütles Raud.

Nagu ütles Helmut Jänes: 37 aastat pärast filmi esilinastust on paljugi muutunud, aga üks on ikka sama: meie helesinised unistused ootavad täitumist.

Fotod: Lemmi Kann