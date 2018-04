Läänemaalt osaleb maamessil kuus ettevõtet

Tänasest 21. aprillini peetakse Tartu Näituste messikeskuses Baltimaade suurimat maaelusündmust maamessi, mis toob enam kui kuuele hektarile kokku 470 eksponenti. Läänemaalt osaleb korraldajate sõnul messil kuus ettevõtet.

Maamess koondab traditsiooniliselt põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse valdkonna ettevõtteid, kelle jaoks on mess üks regiooni tähtsamaid sündmusi uute toodete ja teenuste tutvustamiseks. Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on messil eelistatud eelkõige kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid. “Hea meel on taas nentida, et messil on esindatud kõik maakonnad,” rääkis korraldaja. Läänemaalt osalevad messil Linnamäe Lihatööstus AS, Tammejuure Mahetalu, Swecon AS, Viru Kivi / Lab Project OÜ, Intar Metall OÜ ja Baltic Welders OÜ.

Kuigi formaadilt on Maamessi näol tegemist ennekõike erialainimeste sündmusega, siis oodatud on ka kõik pered. Messiprogramm on üles ehitatud selliselt, et tegevusi jagub igasse päeva, julgustas Kikkul.

Osa saab võtta praktilistest seminaridest, vaadata näitusi, kaasa lüüa mitmesugustes võistlustes ning koos lastega jälgida Lottemaa etendusi. Messil asub ka suur loomade ala, kus saab näha lihaveiseid, kitsi, lambaid, alpakasid ja teisi loomi. Müüakse ka istikuid ja talutooteid.

Maamess avatakse külastajatele neljapäeval, 19. aprillil kell 10.

Maamessi osalejaid, ajakava ning skeeme näeb kodulehelt www.maamess.ee.