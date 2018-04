Lasteaialapsed tähistasid Ristil südamekuud

Eile oli Ristil seitsmes tervist edendavate lasteaedade terviserongkäik. Kui ilm algul veidi pirtsutas, siis poole ürituse pealt tuli päike välja ja tegi tuju kõigil kevadiseks.

Läänemaa tervist edendavad lasteaiad on seitse aastat järjest korraldanud kooliminevatele lastele sellist üritust just aprillis, südamekuul. Nüüd on ring täis ja kõik viis -Tareke, Pääsupesa, Päikesejänku, Taebla ja Risti – on saanud korraldada oma üritused omanäolisteks ja lastele huvipakkuvateks. Oleme sportinud Haapsalus linnuse hoovis, tegelenud liiklusteemadega, võistelnud staadionil, käinud ratastega Taeblas matkamas ja Ristil orienteerumismängu mängimas.

25 aastat tagasi alustati Eestis südameveresoonkonna haiguste ennetamist ja toimus esimene südamenädal. Nüüdseks on südamenädalast välja kasvanud südamekuu. Südamekuu eesmärk on tutvustada elanikkonnale südamehaiguste riskifaktoreid, nende vältimist ja nendega toimetuleku võimalusi, samuti mõjutada inimeste suhtumist oma südame tervisesse. Tervise arengu instituut kutsub läbi viima sellel kuul erinevaid liikumisüritusi – kõndimine, jooksmine, rattasõit, pallimängud, orienteerumine, matkad jne. Üritused võiks olla pigem looduses liikumised.

Tänan kõiki, nii äsjaseid kui ka varasemaid korraldajaid ja soovin kõikidele jääda rõõmsaks ja terveks! Uuem lause on – päike, õhk ja vesi + tervislik toit ja liikumine – need me sõbrad viiekesi!

Maarika Aru, Läänemaa tervistedendavate lasteaedade liikumise koordinaator