Vabatahtlikud kustutasid Österbys kulupõlengu

Eile kella 14.50 ajal põles Noarootsis Österby külas kulu, mille Pürksi vabatahtlikud kustutasid.

Päästeameti pressiesindaja Riina Oeselja sõnul ooojade ja päikesepaisteliste ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjad Eestis ligikaudu 150 kulupõlengut. Lähtuvalt sellest määratakse päästeameti peadirektori käskkirjaga Eesti territooriumil tuleohtliku aja alguseks 19. aprill 2018.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikest omavalitsustest. Päästeamet tuletab ka meelde, et kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul on tuleohtliku aja väljakuulutamine märguandeks, et ka väike eksimus tulega ümberkäimisel looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed. „Palun ole looduses tuld, grilli või sigarette kasutades hoolikas. Hoiakust „minuga ju ei juhtu“ pole abi, kui oma käitumist kriitilise pilguga üle ei vaadata. Kuival metsalusel ja maastikul saab tulekahju alguse lihtsamalt ja levib kiiremini, kui sa ette kujutada suudad,“ ütles Tähe.

Väiksemast maastikupõlengust võib saada vaid hetkega ulatuslik ja traagiliste tagajärgedega põllu- või metsapõleng. Lõkke tegemisel tuleb nii metsas, maastikul kui koduaias järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale, lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast esmased kustutusvahendid. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga.

Täpsemat infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saab küsida päästeala infotelefonilt 1524.