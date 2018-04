Leht: Loomingu peatoimetajat ehmatas Ristikivi hauaplats

Tänane Pärnu Postimees kirjutab sellest, et oktoobri lõpus Lääneranna valda Paadrema kalmistule maetid Karl Ristikivi haud oli siiani pärgadest-küünaldest koristamata.

“Ajakirja Looming peatoimetaja, kirjandusteadlase ja kriitiku, Karl Ristikivi seltsi esimehe Janika Kronbergi näost käis üle vari, kui ta läinud pühapäeval peatus Paadremal, et süüdata küünal sinna sügisel Rootsist ümber maetud kirjaniku haual,” kirjutas Silvia Paluoja Pärnu Postimehes.

Kronberg koos saatjaskonnaga koristas Risti­kivi ja tema kõrval ema Liiso platsi, silus täiteliiva ja süütas mälestusküünla. “Aga hinge kriipis küsimus, kes peaks suurmehe hauda korrastama ja kas kalmistuvaht ei oleks võinud korjata seal 28. oktoobril ümbermatmise ajal süüdatud ja tühjaks põlenud küünlajäänused,” küsis Paluoja.

“Lääneranna vallavalitsusele tuli selline olukord halva üllatusena,” möönis teabetalituse juht Kristina Kukk. “Meil on tõepoolest kahju, et selline olukord aset leidis. Valla kommunaal- ja haldusosakonna abivallavanem Martin Tee kinnitas, et lähiajal töötatakse välja ühine Lääneranna valla kalmistute kasutamise kord, mille käigus selgub, kes hoiab korras suurmeeste haudu, kellel lähedasi ei ole või on need ilmas laiali.”

