RMK istutab Läänemaale pool miljonit puud

Riigimetsas algab sel nädalal kevadine istutushooaeg, mille käigus paneb RMK kasvama 20,7 miljonit puud – mände istutatakse 10 miljonit, kuuski 9,2 ja kaski 1,5 miljonit.

Kõige vähem puid – 495 000 – istutatakse Läänemaal, kus pannakse kasvama 20 000 kaske, 280 000 kuuske ja 195 000 mändi.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul on kasvama pandavate taimede arv sarnane eelmisele aastale, kuid panustatakse senisest rohkem taimede paremale vastupidavusele. „Selleks paneme tänavu kasvama rekordilised 3,5 miljonit biovaha ja liimiga kaitstud männitaime, et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid ning kaitseks sõraliste vastu pritsime sügisel 1500 hektaril noori männitaimi looduslike repellentidega. Need abinõud võimaldavad istutada ühele hektarile 3500 männitaime asemel 3000 ja uuendada suuremat pindala,“ selgitas Väät.

Kõige rohkem, 3,2 miljonit taime pannakse tänavu kasvama Ida-Virumaal, järgneb Pärnumaa 2,3 miljoni taimega ning Põlvamaa 1,9 miljoni taimega.

RMK kasutab käesoleval aastal esmakordselt ka masinistutamist, mille käigus tehakse ühe võttega ära nii maapinna ettevalmistus kui ka istutamine – esmalt tehakse ekskavaatori noole külge kinnitatud spetsiaalkopaga istutamiseks sobilik mätas ning sama töövõttega paigaldatakse istutuspeaga mättale suletud juurekavaga taim. Istutusmasinaga kasutatakse ära kõik taimekasvatuse võimalused, eelnevalt külmas hoitud ja suletud juurekavaga taimi istutatakse ka suvisel perioodil. Uudse tehnikaga on plaanis istutada 200 hektarit.

Kokku uuendab RMK sel aastal metsa 11 600 hektaril, millest istutatakse 7700 hektaril ja külvatakse 320 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäetakse 2000 hektarit ning looduslikule uuenemisele aidatakse kaasa 1 600 hektaril. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.

RMK raiub igal aastal 1 protsendil riigimetsamaal küpseks saanud metsa, kõik raiesmikud uuendatakse. Lageraie raiesmik uueneb 4,4 aastaga metsaga, kus kasvab hektari kohta 0,5 meetri kõrguseid kuuski üle 1000 ja mände 1500 või 1 meetri kõrguseid lehtpuid üle 1500. 2017. aastal arvestati uuenenuks 7575 hektarit.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.